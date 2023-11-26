Министр Оллонгрен заявила об опасениях за Киев после победы PVV в Нидерландах

Руководитель нидерландского оборонного ведомства Кайса Оллонгрен указала на тот факт, что западные элиты напуганы тем, что в рамках выборного процесса парламент державы возглавили сторонники ультраправой «Партии свободы».
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