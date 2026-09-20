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Царьград

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USGS зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в Индийском океане

USGS зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 в Индийском океане

В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 5,7. Геологическая служба США зафиксировала событие в 20:54 UTC (23:54 мск) в 1669,4 км от Гебехи, ЮАР.

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