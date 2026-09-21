22 сентября: какой сегодня день

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Он проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта.
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