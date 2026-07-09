Посольство РФ обвинило Канаду в политизации спорта

Посольство России в Канаде выступило с заявлением, в котором подвергло резкой критике реакцию канадских властей на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР).
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