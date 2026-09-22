Тёплый подарок от сердца: мастер‑класс по созданию бус в Твери

В преддверии Международного дня пожилого человека Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена приглашает всех неравнодушных на мастер‑класс по созданию украшений.
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