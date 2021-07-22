В Татарстане следователя МВД подозревают в «подставе» невиновного

Так, обвиняемый проходит по статьям о превышении полномочий, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств и материалов оперативно-розыскной деятельности с тяжкими последствиями.
Так, обвиняемый проходит по статьям о превышении полномочий, служебном подлоге, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и фальсификации доказательств и материалов оперативно-розыскной деятельности с тяжкими последствиями.
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