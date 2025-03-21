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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Голливудские компании начали борьбу за право экранизировать Split Fiction Коопер...

Голливудские компании начали борьбу за право экранизировать Split Fiction Коопер...

Голливудские компании начали борьбу за право экранизировать Split FictionКооперативное приключение Split Fiction от разработчиков из шведской Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) стало настоящим успехом, и теперь кусок этого пирога хотят урвать голливудские компании.

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