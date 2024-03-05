«Зенит» представил новичков в клубном магазине на Невском проспекте

По традиции игроки самостоятельно нанесли номера и фамилии на игровые футболки. Футбольный клуб «Зенит» официально представил новичков команды — защитника Нино, вингеров Педро и Артура, а также полузащитника Ильзата в клубном магазине на Невском проспекте 5 марта.