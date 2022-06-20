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На 100% российские. В Москве решили запустить свои двухэтажные поезда с разъёмами USB-C, беспроводной зарядкой и пеленальными столиками

На 100% российские. В Москве решили запустить свои двухэтажные поезда с разъёмами USB-C, беспроводной зарядкой и пеленальными столиками

В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что на Московском центральном кольце (МЦК) хотят запустить двухэтажные поезда.

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