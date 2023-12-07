Русские войска пресекли высадку десанта ВСУ на левый берег

ВС России сорвали высадку украинской пехоты на левобережье Днепра.Спецназ и минометчики 2Б14 "Поднос" из одного мотострелкового подразделения ВС России успешно предотвратили попытку высадки двух групп пехоты Вооруженных сил Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области.