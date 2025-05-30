Продюсер объяснил, зачем Пугачева может приехать на «Новую волну»

Пугачева давно не появлялась в РоссииПо информации продюсера Павла Рудченко, возможный визит Аллы Пугачевой на музыкальный фестиваль «Новая волна» может быть обусловлен ее стремлением к публичности и созданию скандального контента.
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