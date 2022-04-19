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У «Реала» не было серьезных переговоров по Холанду (Хосеп Педрероль)

Эрлинг Холанд вряд ли перейдет в «Реал» из дортмундской «Боруссии». Мадридский клуб не вел серьезных переговоров о трансфере 21-летнего нападающего, рассказал журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

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