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Эпоха юбиляров: как изменились 14 известных актеров, отметивших 62-летие

Эпоха юбиляров: как изменились 14 известных актеров, отметивших 62-летие

В 2026 году целая группа ярких голливудских и британских актеров перешагнула 60-летний рубеж. Эти мужчины определяли лицо кинематографа 1980-х, 90-х и нулевых годов: кто-то начинал как бунтарь в молодежных драмах, кто-то совершил технологическую революцию на съемочной площадке, а кто-то стал лицом культовых боевиков.

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