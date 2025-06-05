Хит-просвет от "Белого орла"

Год 1997-й. Рекламный магнат Владимир Жечков арендовал офис в здании спорткомплекса "Олимпийский". Концерты, звёзды и ковровые дорожки так будоражили воображение бизнесмена, что он решил тоже стать певцом.
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