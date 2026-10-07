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Царьград

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АТОР объявила о введении туристического сбора в Таиланде с 2027 года

АТОР объявила о введении туристического сбора в Таиланде с 2027 года

В Таиланде планируют ввести туристический сбор с 2027 года. Сумма составит 450 бат (около $13,4) с человека.

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