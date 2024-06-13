Медведев: В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что после построения обновлённого мира в нём не останется пространства для санкционного давления, вранья и эксплуатации других держав, народов и людей.
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