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Медведев: В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи

Медведев: В новом мироустройстве не будет места санкциям, эксплуатации и лжи

Заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что после построения обновлённого мира в нём не останется пространства для санкционного давления, вранья и эксплуатации других держав, народов и людей.

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