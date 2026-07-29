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HR-эксперт Гринькова: отказ осваивать ИИ может привести к снижению зарплаты

HR-эксперт Гринькова: отказ осваивать ИИ может привести к снижению зарплаты

Эксперт по подбору руководителей Светлана Гринькова рассказала, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект сильнее всего изменит профессии с рутинными, повторяющимися и легко автоматизируемыми задачами.

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