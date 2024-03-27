Исправительную колонию снесут в Чите

Исправительную колонию №3 в Чите планируют снести к 2025 году и на её месте построить учреждение объединённого типа (УОТ), сообщил начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий в интервью ВГТРК.
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