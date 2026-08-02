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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Пол: «Высокий рост не делает вас следующим Вембаньямой. Вам все равно нужен баскетбольный интеллект»

Крис Пол  заявил, что рост не является определяющим фактором успеха в современной НБА, отметив важность баскетбольного интеллекта и понимания игры.

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