Регионы смогут вводить спецтарифы для майнеров. С первого января

Россия введет специальные тарифы на электроэнергию для майнеров с 1 января 2024 годаС 1 января 2024 года в России будут введены специальные тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалют, что знаменует собой значительный сдвиг в подходе страны к развивающейся индустрии.