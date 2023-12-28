Регионы смогут вводить спецтарифы для майнеров. С первого января

Россия введет специальные тарифы на электроэнергию для майнеров с 1 января 2024 годаС 1 января 2024 года в России будут введены специальные тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалют, что знаменует собой значительный сдвиг в подходе страны к развивающейся индустрии.
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