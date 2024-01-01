«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

Александр Рожков

Глупая статья. Не названы настоящие причины, все смешано в кучу и перетасовано... А ведь в этих 18 миллионах и Путин был, и Шойгу, и Гайдар, и Чубайс, и многие, кто сейчас во власти... Он их всех туда же зачислил? А зюганов со товарищи, до сих пор не дали анализа причин, приведших к краху не только СССР но и их собственную партию КПСС, в которой они же и состояли. И какие же они после этого коммунисты? Зюганов до сих пор на прямой вопрос, почему он без сопротивления отдал власть ельцину в 1996 году, после того как победил на выборах, не дал ответа. Не объяснил, как это произошло. Можно ли идти за таким человеком?