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Закон и Порядок

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«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

«Стадо» из 18 миллионов членов КПСС развалили СССР. Как могло такое произойти?

Возвращаясь к событиям развала СССР меня до сих пор удивляет один момент - как 18 миллионное «стадо» членов партии допустили Развал СССР.

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Комментарии
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Александр Рожков
Глупая статья. Не названы настоящие причины, все смешано в кучу и перетасовано... А ведь в этих 18 миллионах и Путин был, и Шойгу, и Гайдар, и Чубайс, и многие, кто сейчас во власти... Он их всех туда же зачислил? А зюганов со товарищи, до сих пор не дали анализа причин, приведших к краху не только СССР но и их собственную партию КПСС, в которой они же и состояли. И какие же они после этого коммунисты? Зюганов до сих пор на прямой вопрос, почему он без сопротивления отдал власть ельцину в 1996 году, после того как победил на выборах, не дал ответа. Не объяснил, как это произошло. Можно ли идти за таким человеком?
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