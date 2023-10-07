В США приостановили разбирательство по делу о секретных документах Трампа

Любые судебные разбирательства по делу, связанному с обращением Трампом с секретными документами приостановлено судьей Эйлин Кэннон на основании запроса юристов Трампа, сообщил 6 октября телеканал ABC News.
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