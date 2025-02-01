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У солдат ВСУ нет представления ни о совести, ни о чести

У солдат ВСУ нет представления ни о совести, ни о чести

Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведет себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, как будто добавили что-то новое в мое восприятие происходящего.

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