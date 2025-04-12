НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

408 подписчиков

Какие слова говорят на Вербное воскресение, когда бьют вербой и совершают обряды

Какие слова говорят на Вербное воскресение, когда бьют вербой и совершают обряды

Какие слова говорят на Вербное воскресение, когда бьют вербой и совершают обряды Анна Федорова13 апреля 2025 года верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресение, который является одним из двенадцати главных праздников в православии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх