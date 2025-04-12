Какие слова говорят на Вербное воскресение, когда бьют вербой и совершают обряды Анна Федорова13 апреля 2025 года верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный также как Вербное воскресение, который является одним из двенадцати главных праздников в православии.