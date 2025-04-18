Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения

Битва прошла в Питтсбурге. «Вашингтон» проиграл. Итоговый счет сражения на льду - 5:2.Результативными действиями в виде голов отличились - Брайан Раст (на его счету дубль), Сидни Кросби, Дентон Хайнен, Филлип Томасино, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.
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