Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения

Битва прошла в Питтсбурге. «Вашингтон» проиграл. Итоговый счет сражения на льду - 5:2.Результативными действиями в виде голов отличились - Брайан Раст (на его счету дубль), Сидни Кросби, Дентон Хайнен, Филлип Томасино, Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.