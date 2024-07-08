МЧС предупреждает: в Москве ожидается сильная жара 8 и 9 июля Ирэн ОрлонскаяЖителям Москвы необходимо проявить повышенную осторожность в ближайшие дни, особенно 8 и 9 июля, в связи с ожидаемым резким повышением температуры до +31 градуса.