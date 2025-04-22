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Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом

Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом

ИЗВЕСТИЯ Скульптор и художник Зураб Церетели был настоящим народным дипломатом и художником с мировым именем, который не знал границ и преград в деле укрепления мира и поддержки творчества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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