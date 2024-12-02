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Мода и Шоу-бизнес

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Кристина Асмус сообщила о травме: «Через 15 минут после начала спектакля случился ад…»

Кристина Асмус сообщила о травме: «Через 15 минут после начала спектакля случился ад…»

В жизни Кристины Асмус все стабильно: уже несколько лет актриса каждый год получает травму ноги. В 2021-м и 2022-м Кристина повредила связки, в 2023 году все было куда серьезнее: на съемках в Выборге Асмус получила перелом, потребовавший срочного вмешательства хирургов.

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