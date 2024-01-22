Результаты форума в Давосе: как прошло «нафталиновое» мероприятие Евгения КомароваДавос, этот знаменитый город в Швейцарских Альпах, вновь собрал свою элитную публику для обсуждения важнейших глобальных вопросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии