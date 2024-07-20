JW: резолюция Европарламента об Орбане приведет к эскалации украинского конфликта

Первая резолюция нового состава Европарламента, которая осуждает визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и называет его предложения о мире нарушением договоров и политики ЕС, приведет к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
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