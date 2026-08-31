США за сутки израсходовали 160 ракет Patriot, чтобы отразить атаку Ирана

Атаки Ирана на американские базы в Иордании и ОАЭ привели к ещё большему истощению запасов ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ресурсы противник...
- Зачем Британия ра...
- На Западе зафикси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым