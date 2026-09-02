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Пятый канал

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Захарова указала на ожидание Германией повода для призывов к санкциям против России

Захарова указала на ожидание Германией повода для призывов к санкциям против России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 сентября в студии МИЦ «Известия» в рамках Восточного экономического форума заявила, что призывы Германии к санкциям против России были тщательно спланированы.

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