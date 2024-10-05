В Херсоне заявили о повреждении газораспределительного пункта

Газораспределительная станция вышла из строя под Херсоном после нанесения ударов по украинской инфраструктуре Вооруженными силами РФ, заявил главы военной администрации части Херсонской областной подконтрольной Украине Александр Прокудин 5 октября в своем Telegram-канале.
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