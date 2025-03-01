Лунный календарь стрижки ногтей на март 2025 года: когда лучше заботиться о руках и красоте Ирина ВальковаЛунный календарь стрижки ногтей – это не просто суеверие, а проверенная практика, учитывающая астрологические факторы, влияющие на рост и здоровье ногтей.
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