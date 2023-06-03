Парламентская газета

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Следить за правами заключенных с 4 июня станут строже

Следить за правами заключенных с 4 июня станут строже

Комиссии, наблюдающие за правами заключенных, будут работать в новых для них местах. Список организаций, которые смогут направлять своих представителей в комиссии, станет шире, а органы власти не смогут оказывать влияние на работу наблюдателей.

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