Туляков предупредили о новой схеме мошенничества

Тульский Роспотребнадзор предупредил жителей о новой схеме мошенничества с печатной литературой. Злоумышленники от имени должностных лиц Управления обращаются к руководителям коммерческих организаций и предлагают купить журналы с QR-кодами.
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