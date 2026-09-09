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Ивановские новости

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Ивановца заставили доплатить за ремонт московского автобуса 339 тысяч рублей

Ивановца заставили доплатить за ремонт московского автобуса 339 тысяч рублей

Разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью ремонта автобуса в 339,3 тысячи рублей «Мосгортранс» пытается взыскать с виновника ДТП, нарушившего ПДД.

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