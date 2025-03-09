Праздничный день в Петрозаводске прошел спокойно

ЕДДС Петрозаводска опубликовало оперативную сводку о ситуации в городе в праздничный день 8 МартаФото: Птз Говорит За прошедшие сутки на территории Петрозаводского городского округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
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