Popcaketv

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Две девушки борются за тело Джей-Хоупа из BTS

Две девушки борются за тело Джей-Хоупа из BTS

Встречаться с участниками южнокорейской к-поп группы BTS мечтают многие. Однако парни уверяют, что сейчас у них совсем нет времени на отношения.

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