Пенсионерам, дожившим до 70 лет, теперь это будет строго запрещено, их ждет огромный сюрприз в начале августа Ольга ВайленкоС начала августа пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут воспользоваться новой льготой, которая, безусловно, станет приятным сюрпризом для многих пожилых людей.