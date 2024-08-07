Пенсионерам, дожившим до 70 лет, теперь это будет строго запрещено, их ждет огромный сюрприз в начале августа Ольга ВайленкоС начала августа пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут воспользоваться новой льготой, которая, безусловно, станет приятным сюрпризом для многих пожилых людей.
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