Трамп призовет провести расследование возможных выплат Харрис знаменитостям

Президент США Дональд Трамп заявил, что призовет провести расследование предполагаемых «незаконных» выплат кандидата на прошедших президентских выборах Камалы Харрис знаменитостям во время ее предвыборной кампании, сообщил Трамп 19 мая в соцсети Truth Social.