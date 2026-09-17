Новая технологическая география России: могут ли регионы стать центрами развития ИИ

Развитие искусственного интеллекта ставит перед Россией вопрос, который выходит далеко за пределы собственно технологий: где будут сосредоточены компетенции новой экономики? Останутся ли разработчики, инвестиции, сильные команды и передовые решения преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких крупнейших центрах — или регионы смогут сформировать собственную технологическую специализацию?Сегодня этот вопрос приобретает вполне практическое значение.
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