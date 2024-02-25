Сотрудники бригады Fulger приняли участие в спортивных созтязаниях

Беспрецедентный случай - полицейская бригада специального назначения Filger Генерального инспектората полиции Республики Молдова объединила усилия с Федерацией триатлона DF для организации внутренних соревнований "Силовой триатлон".
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