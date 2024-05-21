Подача воды восстановлена в двух посёлках под Евпаторией

В двух поселках под Евпаторией восстановлена подача воды. Об этом сообщил глава администрации Евпатории Александр Юрьев Фото: администрация Евпатории«На данный момент все аварии устранены, продолжается заполнение системы.
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