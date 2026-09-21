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Царьград

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МИД Китая призвал ЕС избегать торговой войны

МИД Китая призвал ЕС избегать торговой войны

Министр иностранных дел Китая Ван И, в ходе телефонного разговора с немецким коллегой Йоханном Вадефулем 21 сентября, призвал Европейский Союз избегать торговых войн и следовать принципам свободной торговли через диалог и открытое сотрудничество.

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