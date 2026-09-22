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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Ванвлит в полном объеме тренируется «5 на 5» перед стартом тренировочного лагеря «Рокетс»

Фред Ванвлит в полном объеме участвует в контактных тренировках «5 на 5» перед началом тренировочного лагеря « Хьюстона », сообщил главный тренер команды Име Удока.

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