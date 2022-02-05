Междоусобная война КГБ с МВД. Ужас, что сотворили пьяные милиционеры, месть КГБ была УЖАСАЮЩЕЙ: работал спецназ Альфа (2022)

26 декабря 1980 года в Москве происходит резонансное убийство, которое в дальнейшем войдет в историю как "убийство на Ждановской".
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