БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Плющенко пробил очередное дно: Деградация — это когда человек, осыпанный золотом и славой, взращённый на народные деньги, вдруг смотрит на этот народ и говорит: «Мне с вами плохо. Вы — деградация». (с)

Плющенко пробил очередное дно: Деградация — это когда человек, осыпанный золотом и славой, взращённый на народные деньги, вдруг смотрит на этот народ и говорит: «Мне с вами плохо. Вы — деградация». (с)

«Евгений, надень каску. Или хотя бы помолчи» Евгений Плющенко дал интервью. Не о спорте. Не о победах.

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