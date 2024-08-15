Более тысячи новых городских точек доступа Wi-Fi появилось в Москве с начала года

За последние месяцы в столице значительно расширилась городская сеть бесплатного Wi-Fi. По данным Департамента информационных технологий Москвы, к началу этого года было установлено более тысячи новых точек доступа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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