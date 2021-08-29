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Политолог и кандидаты в Госдуму: Высокая явка губительна для единороссов

Политолог и кандидаты в Госдуму: Высокая явка губительна для единороссов

Чем ближе выборы, тем острее для их участников становятся такие вопросы, как явка избирателей и их настроения.

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Серж Прологов
А кто они такие эти трое?
Леонид Попивняк
....никто Серж....посмотрите первоисточник Машкарина....)))).....с таким же успехом я могу написать что Семён Перекиньногучереззаборзадвыгайло от партии "Укуреные люди" заявил о безусловной победе его партии в соседнем подъезде.....чем не новость???))))))))))))))))))))
Серж Прологов
Вот именно.
Lehanaizhe
Забавный чувак, я ещё не пенсионер, но голосовать пойду и именно за ЕР. Ну не за коммунистов-олигархов же голосовать
Алексей Машкарин
Конечно же единоросы-олигархи круче.
Серж Прологов
Кончено круче. По крайней мере честнее. Они, хотя бы, не пытаются пизду в лапти обувать своей пролетарской сущностью и верностью (БРЕДОВЫМ!) "идеям" Лохматого Евреюги и Картавого Сифилитика.
Вера Иванова
Конечно, за олигархов из ЕР, их кстати , больше раза в 3
Наталья Землянская (Королёва)
Я уже как-то голосовала за СР и поняла,что они болтуны и обещалкины,но только до выборов.После выборов они напрочь забывают,что и кому обещали.А у ЕР видны дела.
Серж Прологов
ой! Ой! ОЙ! А если -б ты посмотрела какое отребье они тащут "от своей партии"... У-e-e-e!
Румина Мавлеева (Саитова)
Ну да. повышение пенсионного возраста, чего стоит...
Александр
Избирателям плевать на межпартийные и внутрипартийные интриги и разногласия. Избиратели - это граждане страны, и их интересуют проблемы государства и как в этом государстве организуется и защищается жизнь его граждан. И мало вероятно, что люди поведутся на камлание и ужимки интриганов и клоунов от политики. 50:50. Но хочется в это верить. Не до конца же нас оболванили.
Серж Прологов
Ну ведутся же! она Машкарина почитай...
Владислав Владислав
Очередной тупой вброс.
Алексей Машкарин
Лайкни, лайкни себя... еще раз.
Владлен
Второй срок в УИКе. Питер спальный район. В те выборы в дуру явка была около 30%. Предполагаю , что сейчас немного больше. Первое три дня. Второе еще в ЗАКС.
Татьяна Браун
Очередной стон машкарина.
Геннадий Блинов
"Что-то изменить", не знаю что, но что-то менять надо??? Беспросветная тупость,только просвещённый народ может рассчитывать на правильный выбор! Во всех остальных случаях им будут всегда манипулировать всякого рода прохвосты!!!
Николай Николаевич
Какая чушь. Каждый раз перед выборами 3,14здят,что выборы нечестные. Везде камеры,прозрачные урны. Или вы хотите,как в США по почте?!
Сергей Гришин
Не пришел на выборы - практически проголосовал за Единую Россию!

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